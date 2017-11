Die Oppositionspartei des ehemaligen Vizepräsidenten Morgan Tsvangirai unterstütze das Vorgehen der Streitkräfte, sagte der Generalsekretär der MDC-T, Douglas Mwonzora, am Donnerstag.

Allerdings sei eine Übergangsregierung derzeit der beste Weg, sagte Mwonzora gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Das Militär äusserte sich am Donnerstag zunächst nicht zum weiteren Vorgehen. Auf den Strassen der Hauptstadt Harare herrschte weitgehend eine angespannte Ruhe.

Das Militär hatte in der Nacht zum Mittwoch die Macht in dem Land im südlichen Afrika an sich gerissen, beteuerte aber, es handle sich nur um eine zeitweise Machtübernahme. Der 93 Jahre alte Staatschef Robert Mugabe wurde unter Hausarrest gestellt.