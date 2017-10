Papadopoulos stolperte aber nicht über diese Hinterzimmer-Verhandlungen. Vielmehr wies ihm die Bundespolizei FBI nach, dass er während eines (freiwilligen!) Interviews am 27. Januar 2017 wiederholte Male die Unwahrheit gesagt hatte. So behauptete Papadopoulos, er sei schon lange im Kontakt mit dem ominösen Professor aus London gestanden. In Tat und Wahrheit aber hatte sich der (anonyme) Gelehrte erst für ihn interessiert, als Papadopoulos in den engsten Kreis um den republikanischen Kandidaten Trump vorgestossen war, als sicherheitspolitischer Berater.

Papadopoulos war Ende Juli verhaftet worden, weil sich strafbar macht, wer das FBI anlügt. Er hatte sich Anfang Oktober für schuldig bekannt. Ihm drohen nun bis zu 5 Jahre Gefängnis. Seither kooperiert er mit Sonderermittler Robert Mueller, der seit Mai 2017 untersucht, ob im Zusammenhang mit den russischen Beeinflussungsversuchen im Wahlkampf 2016 Straftaten begangen worden waren.

Mueller – der faktisch den Status eines ausserordentlichen Staatsanwalts besitzt – beschränkt sich bei seinen Ermittlungen allerdings nicht nur auf verdächtige Aktivitäten im letztjährigen Wahlkampf, wie die Anklageschrift gegen Manafort und Gates zeigt, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach wirft der Sonderermittler den beiden langjährigen Lobbyisten vor, jahrelang gezielt gegen amerikanische Steuergesetze und Anti-Geldwäsche-Bestimmungen verstossen zu haben, im Zusammenhang mit klandestiner Arbeit, die das Duo für die prorussische Partei von Präsident Viktor Janukowitsch in der Ukraine geleistet hatte.

Schwarze Kassen auf Zypern

Manafort und Gates liessen sich ihr Salär in zweistelliger Millionenhöhe auf Konten in Steueroasen wie Zypern oder den Grenadinen überweisen, bevor es dann auf verschlungene Wege zurück in die USA floss. So finanzierte Manafort aufwendige Renovationen an einem Haus in den Hamptons (New York) sowie von 2008 bis 2014 antike Teppiche und protzige Autos mit Schwarzgeld aus Zypern. Diese Transaktionen weckten bereits vor Jahren das Interesse des Finanzministeriums; strafrechtlich ermittelt wird aber erst seit vorigem Jahr. Sowohl Manafort als auch Gates plädierten am Montag vor Bundesgericht in Washington auf «nicht schuldig», in sämtlichen zwölf Anklagepunkten.