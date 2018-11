Der US-Sender CNN verklagt US-Präsident Donald Trump und mehrere Berater des Weissen Hauses, nachdem dieses dem bekannten CNN-Journalisten Jim Acosta nach einer Pressekonferenz die Akkreditierung entzogen hatte. In der am Dienstag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage argumentiert der Sender, dass die Suspendierung gegen die Verfassungsrechte Acostas sowie CNN verstosse.