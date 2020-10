Nach dem grausamen Lehrermord in Frankreich geht Präsident Macron gegen Islamisten vor

Innenminister Gérald Darmanin gab sich am Montag sicher: Der geheimdienstlich nicht erfasste Einzeltäter, der am Freitag in Conflans-Sainte-Honorine einen Geschichtslehrer erstochen und enthauptet hatte, weil dieser im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, liess sich im Vorfeld kaum aufspüren oder gar dingfest machen.

180 Islamisten in Haft

Umso entschlossener werde die Regierung gegen jene vorgehen, die den 18-jährigen Tschetschenen direkt oder indirekt zur Tat angestachelt haben könnten, meinte er Polizeivorsteher.

Darmanin kündigte an, dass 231 nichtfranzösische Islamisten des Landes verwiesen würden. 180 befänden sich in Haft, die übrigen würden nun polizeilich gesucht. Gegen 80 Personen, die dem Attentäter in den sozialen Medien mehr oder weniger offen zur Tat gratuliert hatten, fahndet die Polizei wegen Verherrlichung des Terrorismus.