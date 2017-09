Die Polizei sprach am Samstag von einer "bedeutenden Festnahme". Nach dem Anschlag vom Freitag war eine Grossfahndung eingeleitet worden.

Die Polizeipräsenz wurde in ganz Grossbritannien stark erhöht. Auch das Militär solle zum Schutz von Einrichtungen und der Bevölkerung eingesetzt werden, hatte Scotland Yards Anti-Terror-Chef Mark Rowley angekündigt. In Grossbritannien gilt jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Das heisst, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich.

Die britischen Sicherheitskräften haben im Zusammenhang mit dem Anschlag auch ein Gebäude im Süden des Landes durchsucht. Aus Sicherheitsgründen seien umliegende Häuser evakuiert worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Aktion in der Grafschaft Surrey hänge mit dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn am Freitag sowie der Festnahme eines Verdächtigen am Samstagmorgen zusammen. Surrey grenzt im Südwesten an den Grossraum London.

Bilder des terroristischen Anschlags in einer Londoner U-Bahn: