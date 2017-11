Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht ist Simbabwes Staatschef Robert Mugabe am Dienstag zurückgetreten. Mugabe hatte das ehemalige Rhodesien 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Grossbritannien geführt:

18. April 1980: Rhodesien erlangt nach 90-jähriger Kolonialherrschaft durch Grossbritannien die Unabhängigkeit und heisst fortan Simbabwe. Robert Mugabe, Unabhängigkeitskämpfer und Vorsitzender der Zimbabwe African National Union (Zanu), wird Regierungschef.