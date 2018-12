Zusätzlich empfahlen die Geschworenen in Charlottesville am Dienstag unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung 419 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 480 000 US-Dollar für den Verurteilten, wie der Sender CNN und andere US-Medien berichteten.

In Charlottesville war es im August 2017 zu einer Demonstration unter dem Motto "Unite the Right" ("Vereint die Rechte") gekommen. Der Angeklagte war am Rande der Demonstration mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren. Er hatte dabei die 32-jährige Heather Heyer getötet und zahlreiche Menschen verletzt. Die Jury befand, der Mann sei absichtlich in die Menschengruppe gefahren.

Weltweit Schlagzeilen gemacht

Die Demonstration in Charlottesville hatte weltweit Schlagzeilen gemacht, weil US-Präsident Donald Trump die Umtriebe der Rechtsradikalen nicht eindeutig verurteilt hatte. Stattdessen hatte er von "guten Leuten auf beiden Seiten" gesprochen. Bei der Demonstration waren rassistische und faschistische Parolen gerufen worden, Teilnehmer hatten unter anderem Hakenkreuz-Symbole gezeigt.