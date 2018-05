Einer von ihnen ist auch Christian Haupt (34). Der Beamte aus Rheinstetten fuhr die Bahn bei jedem Besuch dreimal: zu Beginn, mittendrin und zum Ende. Dies erzählte er der Badischen Zeitung. Haupt will den Verlust nicht hinnehmen. Noch am Samstag gründete er die Facebookgruppe "Rettet die Piraten in Batavia". Sie zählt mittlerweile rund 3000 Personen.

Kernanliegen ist der Wiederaufbau, und zwar hauptsächlich in alter Version: "Für mich hat die Bahn Piraten in Batavia einen ganz besonderen Stellenwert. Diese Leidenschaft wird von uns auch auf die Kinder weitergegeben. Wir hoffen, dass die Piraten nicht durch eine neue und modernere Attraktion ersetzt wird", so Haupt.

Ein anderer ist Andreas Wagner (31) aus Pfaffenweiler. Er hat eine Online-Petition für die Piraten gestartet. Auch sein Ziel ist der Wiederaufbau. Wagner ist sich bewusst, dass es dauern wird, bis ein Neubau der Bahn beginnen könne. Doch alle würden sich auf den Tag freuen, wenn der Pirat wieder sage: «Komm Äffchen, gib den Schlüssel...».

Das Argument kommt an: