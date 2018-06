Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Donald Trump und Emmanuel Macron die dicksten Freunde; sie klopften sich auf die Schulter und bemühten das historische Band ihrer beiden Länder aus dem 18. Jahrhundert, als der französische Marquis de La Fayette den Amerikanern gegen die britische Kolonialmacht zur Unabhängigkeit verholfen hatte. So geschehen Ende April beim Staatsbesuch Macrons in den USA.

Jetzt, fünf Wochen später, klingt alles anders: Der Protektionismus Washingtons sei ein Verstoss gegen internationale Abkommen und damit «illegal», meinte Macron am Freitag am Telefon zu Trump; und vor allem sei es auch ein Fehler, da die Folgen nicht bedacht würden: «Der wirtschaftliche Nationalismus führt zum Krieg. Das ist genau das, was in den dreissiger Jahren passiert ist.» Also in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

Macrons gewinnendes Lächeln, mit dem er in Washington selbst hartgesottene Trumpisten umgarnt hatte, ist ihm nun auf den Lippen gefroren. In Paris wird nun kritisiert, die französische Anbiederung an den US-Präsidenten habe offensichtlich nichts gebracht. Umso schärfer reagiert Macron, der sich von Trump fast persönlich verraten fühlt.

Deutschland ist zurückhaltend

Mit seiner Charme-Offensive in den USA kontrastierte Macron die Kühlheit und Kürze, die Kanzlerin Angela Merkel nur ein paar Tage später in Washington gegenüber Trump an den Tag gelegt hatte. Auch jetzt fallen die deutschen Reaktionen bedeutend zurückhaltender und weniger leidenschaftlich aus als die französischen: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier drängt darauf, den Kontakt mit den amerikanischen Partnern aufrechtzuerhalten und nicht überstürzt zu reagieren.

Sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire formuliert bedeutend angriffiger. Dahinter steckt nicht nur der Temperamentsunterschied zwischen Berlin und Paris, sondern auch der Umstand, dass die deutsche Wirtschaft in einem hochgeschaukelten Handelsstreit mehr zu verlieren hat als die französische. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Peugeot und Renault sind in die USA nicht vertreten, Mercedes und BMW aber davon sehr stark abhängig.