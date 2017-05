Emmanuel Macron wird am Sonntag bei einer feierlichen Amtsübergabe durch seinen Vorgänger François Hollande in den Élysée-Palast einziehen. Mit wem er dort regieren will, weiss er aber selber nicht. Bisher parteilos, wandelt der 39-jährige Politnovize seine vor einem Jahr gegründete Internetbewegung «En Marche !» eben erst in eine politische Formation namens «République en marche» (REM) um. Ziel ist es, bei den Parlamentswahlen von Mitte Juni in allen 577 Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten anzutreten – und auf Anhieb eine Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung zu erringen.

Die Franzosen geben ihrem frisch gewählten Präsidenten normalerweise eine komfortable Regierungsmehrheit mit auf den Weg, damit er sein Wahlprogramm auch umsetzen kann. Diesmal ist aber alles anders. Gleich vier Blöcke haben bei den Präsidentschaftswahlen je rund 20 Prozent der Stimmen erzielt: das Macron-Lager, der Front National, die Republikaner sowie die linke «France insoumise» von Jean-Luc Mélenchon; dazu sind auch noch die Sozialisten im Spiel.

Noch kein einziger Republikaner

Erschwert wird die Lage dadurch, dass Macron mehrheitlich völlig unerfahrene Kandidaten ins Rennen schickt. Damit löst er sein Wahlversprechen ein, der französischen Politik ein «neues Gesicht» zu verleihen. Nicht gehalten hat er hingegen sein Versprechen, sämtliche 577 Kandidatinnen und Kandidaten auf einen Schlag vorzustellen. Zu den bereits früher eingereichten 14'000 Bewerbungen erhielt er nach seiner Wahl weitere 1500 Lebensläufe. Die müssten zuerst noch ausgewertet werden, meinte der Generalsekretär von «En Marche !», Richard Ferrand, gestern bei einer Pressekonferenz.

In Wirklichkeit will Macron noch mehr konservative und sozialistische Abgeordnete auf seine Seite ziehen. Ferrand musste einräumen, dass bisher kein einziger Republikaner ins Macron-Lager gewechselt habe. «Ihnen halten wir noch einige Plätze frei», fügte der Ex-Sozialist an. Dagegen haben bereits 24 sozialistische Abgeordnete in Macrons Lager übergesetzt.