In seiner Autobiografie, die in diesen Tagen erscheint, nimmt der 81-jährige Savona kein Blatt vor den Mund: «Deutschland hat die Sicht bezüglich seiner Rolle in Europa nach dem Ende der Nazizeit nicht geändert – ausser, dass es seine Vormachtstellung nun nicht mehr militärisch durchzusetzen versucht», schreibt der Ökonom in «Come un incubo e come un sogno» («Wie ein Albtraum und wie ein Traum»).

Der deutsche Hegemon, der seine europäischen Nachbarn nun nicht mehr mit Panzern und Stukas unterjocht, sondern mit dem Euro: Das ist das Lieblingsthema von Savona. Der streitbare Sarde aus Cagliari hat die europäische Einheitswährung auch schon als «deutschen Käfig» bezeichnet.

Savona soll nach dem Willen der neuen starken Männer von Rom – Lega-Führer Matteo Salvini und Cinque-Stelle-Chef Luigi Di Maio – neuer Finanz- und Wirtschaftsminister unter dem designierten Premier Giuseppe Conte werden.

Die Wahl ist nicht überraschend: Skepsis gegenüber dem Euro und der Europäischen Union mit ihren Haushaltsvorschriften sind der Kitt, der die beiden populistischen Anti-System-Parteien, die demnächst Italien regieren werden, zusammenhält. Savona ist einer ihrer Chef-Ideologen: «In Brüssel mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, bringt gar nichts. Wir müssen einen Plan B vorbereiten – und das ist der Ausstieg aus dem Euro», betont Savona. Sonst drohe Italien das gleiche Schicksal wie Griechenland.

Mattarellas Horror

Für den europafreundlichen Staatspräsidenten Sergio Mattarella sind diese Aussagen von «Signor No» der blanke Horror. Fest steht jedenfalls: Mit Savona als Finanz- und Wirtschaftsminister stünde das Verhältnis der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone zu den europäischen Partnern umgehend im Zeichen der Konfrontation - und ein Austritt Italiens aus der Währungsunion wäre plötzlich deutlich mehr als eine theoretische Möglichkeit.

Italiens Schuldenberg von 2,3 Billiarden Euro könnte die ganze Union in den Abgrund reissen, und entsprechend tief sind die Sorgenfalten in Brüssel und Berlin. Das Szenario eines «Italexit», das in erster Linie auch Italien schwer treffen würde, will Mattarella unbedingt verhindern.