Dass es hier nichts zu verhandeln gab, stellte Adrian Wüthrich gleich zu Beginn klar. «Wir sind hier, um unsere Position deutlich zu machen», so der Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse und Berner SP-Nationalrat nach dem Treffen mit Vertretern der EU-Kommission in Brüssel. Und diese Position ist glasklar: Am Schweizer Lohnschutz und damit auch an der Acht-Tage-Regel wird nicht gerüttelt. «Jeder Kratzer an den Flankierenden Massnahmen stellt das Rahmenabkommen und damit den bilateralen Weg infrage», so Wüthrich. Punkt.

Der Schweizer Delegation gehörten neben Wüthrich auch je ein Vertreter des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) und der Unia an. Zusätzliche Unterstützung erfuhr das Trio von Daniele Basso von der Europäischen Gewerkschaftsvereinigung (ETUC) in Brüssel. Diese stellt sich demonstrativ an die Seite der Schweizer Genossen: ETUC sei sich des Drucks bewusst, den Brüssel auf die Schweiz bei den Gesprächen über den Lohnschutz ausübe. Die Schweiz solle «unter keinen Umständen» einem Deal zustimmen, der zur Senkung der Einkommen oder der Sozialstandards führe und «die Flankierenden Massnahmen in der heutigen Form beibehalten», heisst es in einem Statement.

Solidaritätsbriefe von überall

Die Schweizer Gewerkschafter gaben sich denn auch entschlossen. Zwar habe sich der Lohnschutz in der EU und in der Schweiz mit der verschärften Entsenderichtlinie durchaus angenähert. Aber es bleibe noch immer eine wesentliche Kluft. Diese sei nicht damit zu schliessen, dass die Schweiz ihren Lohnschutz nach unten absenke. Das Gegenteil müsse der Fall sein, so Wüthrich.

Als wären es Trophäen wurde auf etliche Solidaritätsbriefe verwiesen, die aus ganz Europa an die Adresse von Gewerkschaftsboss Paul Rechsteiner eingetroffen sind. Darunter nicht nur aus Nachbarländern wie Frankreich, Italien und Österreich, sondern auch aus osteuropäischen Staaten wie Polen, Ungarn, Rumänien oder Bulgarien. Deren Regierungen sehen die tiefen Löhne ihrer Arbeiter für gewöhnlich als gerechten Wettbewerbsvorteil an und haben im Falle von Ungarn und Polen erst letzte Woche beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Beschwerde gegen die neue Entsenderichtlinie eingereicht. Im Vergleich zur Schweiz, der das Schutzniveau der EU-Gesetzgebung zu tief ist, ist es ihnen bereits zu hoch.

Kampf um alles oder nichts

Dass es für sie ein Kampf um alles oder nichts ist, haben die Gewerkschaften allerdings schon bei ihrem letzten Treffen mit der EU-Kommission am 20. Juni festgestellt. Die Vertreter der EU-Kommission «liessen keinen Zweifel aufkommen», dass sie die Interessen der EU-Unternehmer und nicht etwa der Arbeitnehmer vertreten, ist in einem internen Nachbericht des Gewerkschaftsbundes zu lesen. Konkret habe die EU-Kommission gefordert, dass Kontrollen vor Ort grundsätzlich zu unterlassen seien und wenn überhaupt nicht mehr als drei Prozent von allen Entsendungen kontrolliert werden sollen. Heute ist dies in exponierten Branchen bisweilen bei bis zu 50 Prozent der Fall.

Des Weiteren verlangt die EU-Kommission, dass das System der Kautionshinterlegung zur Sicherung von Bussen ersatzlos abgeschafft werden soll. Generell wurde die Einzigartigkeit des Schweizer Arbeitsmarktes mit seinen hohen Löhnen und mit der Offenheit der drei Sprachregionen zu den jeweiligen Nachbarländern in Abrede gestellt, heisst es in dem Bericht.

Dabei müsste alles eigentlich gar nicht so kompliziert sein. «Die Differenzen sind nicht so gross. Die EU könnte auch sagen, wir belassen der Schweiz den gegenwärtigen Lohnschutz», so Wüthrich. Er gestand aber auch ein, dass es sich hier um eine ideologische Auseinandersetzung handle. Dazu gehört die Frage, ob sich nicht auch mit anderen Mitteln das gleiche Schutzniveau erreichen lasse.

Schlussendlich scheint sich Wüthrich aber auch nicht mehr ganz so sicher, ob Roberto Balzaretti, der Schweizer Chefverhandler in Brüssel, sich nicht doch zu Konzessionen beim Lohnschutz hinreissen lässt. Er wisse nicht genau, was Herr Balzaretti wem alles sage. Aber wenn man Diskussionen im Bundeshaus führe, könne man schon skeptisch werden, so Wüthrich. Und: «Ich hoffe, er vertritt die roten Linien und nichts anderes.»