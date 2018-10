Seine Leiche sei in der Bibliothek der Polytechnischen Schule in Kertsch gefunden worden, sagte Regierungschef Sergej Aksjonow am Mittwoch im russischen Fernsehsender Rossija 24. Der junge Mann sei im vierten Lehrjahr gewesen, sagte Aksjonow der Agentur Tass zufolge. Er habe sich erschossen.

Die russische Anti-Terrorbehörde erklärte, es könne auch mehrere Täter gegeben haben. Die Rektorin der Schule berichtete im örtlichen Fernsehen, bewaffnete Männer hätten die Schule gestürmt und um sich geschossen. Sie hätten jeden ins Visier genommen, den sie gesehen hätten. "Überall liegen die Leichen von Kindern." Auch Angestellte der Schule seien unter den Opfern.