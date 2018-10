Jim Mattis versucht, die Wogen zu glätten. Als der amerikanische Verteidigungsminister zu Wochenbeginn gefragt wurde, ob die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China sich quasi stündlich verschlechtern, sagte der General im Ruhestand: Selbstverständlich gebe es Spannungen zwischen den beiden Staaten, und dies habe zum Beispiel vorige Woche, am Rande der UNO-Generalversammlung, zu einem rhetorischen Schlagabtausch geführt.

Aber er sei nicht der Meinung, dass sich die Situation zuspitze, sagte Mattis weiter. «Wir müssen nun lernen, wie wir diese Beziehung gestalten können. Wir werden einen Weg finden.»

Ob diese ausgleichenden Töne in Peking gehört werden, ist allerdings fraglich – hat sich die chinesische Führung doch in den vergangenen Tagen dazu entschieden, die konstanten Nadelstiche aus Washington nicht mehr zu ignorieren. Zuerst wies Peking den Vorwurf von Präsident Donald Trump, China greife in die anstehende Parlamentswahl in den USA ein, scharf zurück.

Dann sagte der Verteidigungsminister Chinas ein Treffen mit Mattis ab, an dem der Status der bilateralen Beziehungen hätte diskutiert werden sollen. Der Amerikaner entschied sich dann, ganz auf seinen Besuch zu verzichten.

«Unprofessionelles Manöver»

Und am Montag kam es schliesslich zu einem Zwischenfall im Südchinesischen Meer, in den amerikanische und chinesische Kriegsschiffe verwickelt waren. Demnach näherte sich ein Zerstörer der chinesischen Marine der USS «Decatur» an, die sich auf Patrouille in der Nähe der Spratly-Inseln befand, die von den Chinesen beansprucht werden.

Angeblich soll die Distanz zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Schiff nur rund 40 Meter betragen haben, bevor die «Decatur» auswich, um einen Zusammenstoss zu vermeiden.

Das Pentagon sprach in der Folge von einem «unprofessionellen Manöver» der Chinesen, während ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in China die Anwesenheit der «Decatur» in der Nähe der Spratly-Inseln eine «Provokation» nannte. Das amerikanische Kriegsschiff habe sich ohne Bewilligung in Gewässern aufgehalten, die zu China gehörten, hiess es weiter.

Washington erkennt den Anspruch von Peking auf die Inselgruppe im Südchinesischen Meer nicht an und schickt regelmässig Schiffe in das Gebiet, um demonstrativ das Recht auf freie Navigation in internationalen Gewässern durchzusetzen.