Nach dem grünen Licht des SPD-Parteitags kam es am Mittwoch zum Gesprächsauftakt mit der Union über eine Regierungsbündnis in Deutschland: Für die Genossen ist die Situation zum Verzweifeln. Sie bringen plötzlich eine in Deutschland noch nie da gewesene Regierungsoption ins Spiel, das Modell der Kooperationskoalition (Koko).