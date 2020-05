Kim Jong Uns neueste Propaganda-Waffe: Ein Youtube-Star

Nach einer kurzen Jingle-Musik tritt Un A vor die Kamera. Sie ist eine junge Nordkoreanerin mit schüchternem Lächeln und lockeren Haarsträhnen im Gesicht. Vor kurzem hätten westliche Medien über Panikkäufe in der Demokratischen Volksrepublik Korea berichtet, erklärt die Bloggerin an einer belebten Strasse in Pjöngjang: «Was ist da dran? Ich bin hier, um es herauszufinden», sagt Un A.