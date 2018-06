Bei dem Gipfeltreffen am 12. Juni in Singapur steht Nordkoreas Atomprogramm ganz oben auf der Tagesordnung. Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Montag, Seoul beobachte nach den Berichten die Entwicklungen. Sollten sich die umfassenden Neubesetzungen bestätigen, sei dies ungewöhnlich.

Ende Mai hatten staatliche nordkoreanische Medien berichtet, dass Kim Su Gil zum Direktor des mächtigen Politbüros der Armee (GPB) ernannt worden sei. Er ersetze Kim Jong Gak.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Geheimdienstkreise, Generalstabschef Ri Myong Su sei durch seinen bisherigen Stellvertreter Ri Yong Gil ersetzt worden. Zudem sei Verteidigungsminister Pak Yong Sik von dem bisherigen ersten Vize-Minister No Kwang Chol abgelöst worden.

Nach Angaben der Website NK Leadership Watch zeigt der Wechsel an der Spitze des Politbüros der Armee, dass die Partei ihre Kontrolle über die Volksarmee verstärken wolle. Das GPB könne sich möglicherweise politischen Entscheidungen der Staatsführung entgegenstellen oder versuchen, von künftigen Wirtschaftshilfen Südkoreas zu profitieren.

Der neue GPB-Direktor Kim Su Gil sei ein sehr enger Vertrauter von Kim Jong Un, hiess es weiter. Er war 2013 ins Komitee der Partei der Arbeit berufen worden, nachdem Kim Jong Un seinen Onkel Jang Song Thaek wegen Verrats hatte hinrichten lassen.

Neuer Verteidigungsminister ist "moderat"

Der neue Verteidigungsminister No Kwang Chol gelte als "moderat", berichtete Yonhap. "Der Norden scheint neue Leute hinzuzuziehen ... da es den früheren Vertretern an gedanklicher Flexibilität fehlte", zitierte Yonhap aus Geheimdienstkreisen.

Das Militär in Nordkorea verfügt über einen enormen Einfluss und bildet ein eigenes Machtzentrum. Dies zeigt sich darin, dass Machthaber Kim bei wichtigen Ereignissen auf der einen Seite von Generälen und auf der anderen Seite von Zivilisten flankiert wird.

Laut dem Politikwissenschaftler Kim Dong Yuk von der Kyungnam Universität ist der Austausch eher "eine Reaktion auf innere Angelegenheiten". Die Neubesetzungen seien wahrscheinlich eine Folge der Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Die neu ernannten Militärführer hätten in dem Bereich mehr Sachverstand.

Noch in der vergangenen Woche hatte es so ausgesehen, als sei der historische Gipfel geplatzt. Trump hatte das Treffen mit Verweis auf eine "offene Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt.

Da sich Pjöngjang weiter offen für Gespräche zeigte, liess Trump die Gipfelvorbereitungen dann aber fortsetzen. Nach einer Unterredung mit dem nordkoreanischen General Kim Yong Chol im Weissen Haus verkündete Trump am Freitag, dass er Kim nun doch wie geplant treffen werde.

Isoliertes Land

Der Konflikt um Nordkorea und dessen Atom- und Raketenprogramme beschäftigt die Staatengemeinschaft seit Jahrzehnten. Das weitgehend isolierte Land verfügt nach Angaben der Führung in Pjöngjang über Atomwaffen, mit denen es seine Nachbarstaaten, aber auch die USA bedrohen könnte.

Seit Jahresbeginn hatte es im angespannten Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea dann mehrere überraschende Wendungen gegeben. Im März lud Kim den US-Präsidenten zu einem Gipfeltreffen ein, was Trump annahm.

Ende April trafen Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu einem als historisch eingestuften innerkoreanischen Gipfel in Panmunjom zusammengekommen. Dabei sprachen sie sich für einen Friedensschluss und eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel aus.