«Keep Calm and Carry On» – wenn ein Weltkriegsplakat zu Zeiten von Coronavirus plötzlich wieder hochaktuell wird

Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Es war im Februar 2009 im Schaufenster eines Büchergeschäfts in Fulham in West London. Wenige Wochen zuvor hatten meine Familie und ich überlegt, in die Berge zu fahren; doch dann sah ich zufällig den Pfund-Wechselkurs und meinte, hey, statt sich der Geldvernichtungsmaschinerie von Schweizer Skiferien zu unterwerfen, gönnen wir uns doch wieder mal einen Besuch in London. Den Bruder und Family besuchen. Museen, Lädele und so. Immer schön.

Grossbritannien war damals arg gestrauchelt von der Wirtschaftskrise, die 2008 zugeschlagen hatte. Und nach gefühlten Jahrzehnten, in denen das Britische Pfund immer um die 2 Franken 50 wert gewesen war, war er anfangs 2009 auf 1 Franken 60 gesunken. Dass es heute, nach mehr als einem Jahrzehnt Tory-Politik, auf aktuell knapp über einem Franken stehen würde, war 2009 kaum vorstellbar. Der damalige Wechselkurs als kleinere Sensation. Plötzlich war London, in den Nullerjahren berüchtigt als teuerste Stadt Europas, geradezu erschwinglich.

Die Rezession war aber spürbar. Und eines der Anzeichen dafür war dieses altmödige Plakat, das überall zu sehen (und zu kaufen) war. Die Message war klar: Momentan ist's hart; aber das geht vorbei. Nicht verzagen, Leute, wir schaffen das.

Aber wieso war dieses Plakat, das offensichtlich älteren Datums war, erst in den 2000ern wieder zum Vorschein gekommen? Britische Populärkultur hatte schon immer gerne die Ikonografie des Zweiten Weltkriegs oder der Viktorianischen Ära für aktuelle Anlässe adaptiert. Bestimmt wäre «Keep Calm» schon früher aufgetaucht und verwertet worden. 2008/9 war ja nicht die erste Krise.

Fakt ist, das Design wurde erst anno 2000 wiederentdeckt. Aber erst mal von vorne:

Im Frühjahr 1939 gab das britische Ministry of Information eine Reihe von Propagandaplakaten in Auftrag. Diese sollten der Öffentlichkeit Beruhigung und Stärkung bieten in Aussicht der auf sie zukommenden schwierigen Zeiten. Vorgabe war, dass die Plakate einen einheitlichen Stil aufwiesen und einen «speziellen und attraktiven Schriftsatz» verwendeten.

Jener (verdächtig an den ebenso durchgestylten Johnston-Schriftsatz der Londoner U-Bahn erinnernde) Schriftsatz sollte etwaige Fälschungen erschweren. Der Hintergrund wurde uni gehalten und einzig die Krone König George VI' wurde als grafisches Mittel eingesetzt.

Produziert wurden drei Entwürfe.