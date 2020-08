Johnson erklärt Öffnung aller Schulen zur «nationalen Priorität»

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Rückkehr aller Schüler zum Unterricht im September zur «nationalen Priorität» erklärt. «Die Schulen nur einen Augenblick länger geschlossen zu lassen als unbedingt notwendig, ist sozial untragbar, wirtschaftlich nicht aufrechtzuerhalten und moralisch nicht zu vertreten», schrieb Johnson in einem Gastbeitrag in der «Mail on Sunday».