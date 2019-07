Am Tag zuvor war der Austritt Japans aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) in Kraft getreten. Grund war Japans Frust über das seit 1986 geltende Walfang-Moratorium. Tokio beklagte seit langer Zeit, dass es einigen Mitgliedsländern nur um Walschutz gehe und kämpfte vergeblich für Wiederzulassung der kommerziellen Jagd.

Jetzt macht das Japan auf eigene Faust. Das Land will sich aber auf seine territorialen Gewässer beschränken. Die bisherige Jagd in der Antarktis - nach offizieller Darstellung zu "wissenschaftlichen Zwecken" - will das asiatische Land aber einstellen. Insgesamt stehen 52 Zwergwale, 150 Brydewale und 25 Sei-Wale auf der Abschussliste, hiess es.