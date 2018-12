Der Journalist Jamal Khashoggi wollte am 2. Oktober lediglich Dokumente für seine tags darauf geplante Hochzeit abholen. Kurz nach Betreten des saudischen Konsulats in der türkischen Metropole Istanbul war er tot. Der Fall dominierte über Wochen die Schlagzeilen. Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, dass Saudi-Arabien hart gegen Regimekritiker vorgeht.

Das Besondere am Fall Khashoggi war die Dreistigkeit und Grausamkeit, mit der die saudische Führung einen nicht genehmen Journalisten im Ausland ausschalten liess – und dies danach über Wochen abstritt. Inzwischen ist klar, dass Khashoggi im Konsulat getötet worden ist. In Saudi-Arabien wurden fünf Personen wegen Verwicklung in diese Tat festgenommen. Die Staatsanwaltschaft fordert für sie die Todesstrafe.