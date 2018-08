Seit Montag ankert die «Diciotti», ein Schiff der italienischen Küstenwache, im Hafen von Catania in Sizilien. Zuvor dümpelte das Boot vor der Insel Lampedusa, ohne die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen. An Bord befinden sich 150 Flüchtlinge.

Italiens Innenminister und Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini, will die Flüchtlinge erst an Land lassen, wenn er von den anderen EU-Ländern verbindliche Zusicherungen erhält, dass sie die Migranten übernehmen. «Meiner Ansicht nach hat Italien seinen Teil bei der Aufnahme von Flüchtlingen erfüllt. Wenn Europa seinen Teil weiterhin nicht übernimmt, können die Schiffe von mir aus wieder so abfahren, wie sie angekommen sind», erklärte Salvini.

Der Politikchef der Protestbewegung Cinque Stelle, Luigi Di Maio, setzte gestern noch einen drauf: Für den Fall, dass sich Europa in der Migrationspolitik weiterhin nicht im Sinne Italiens bewegen sollte, drohte er mit einer Blockierung der italienischen Beiträge an den EU-Haushalt. «Wenn die EU nicht mehr in der Lage ist, 150 Flüchtlinge zu verteilen, dann hat sie ein ernstes Problem mit ihren Gründungsprinzipien wie der Solidarität», sagte Di Maio.

Der 31-Jährige ist Arbeits- und Sozialminister und wie Salvini Vizepremier. Italien hat im vergangenen Jahr 13,9 Milliarden Euro in den EU-Haushalt einbezahlt, von denen 11,6 Milliarden Euro in Form verschiedener Beiträge und Subventionen zurückgeflossen sind.

Dass 150 Menschen seit nunmehr zehn Tagen auf der «Diciotti festgehalten werden, verstösst mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur gegen Gesetze und internationale Vereinbarungen, sondern auch gegen die italienische Verfassung. Das hat inzwischen auch der Staatsanwalt der sizilianischen Stadt Agrigento, Luigi Patronaggio, festgestellt.