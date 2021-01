Im TV-Stream: die Sondersendung von CH Media zu den Ereignissen in den USA

Am US-Parlamentssitz in Washington spielten sich am Mittwoch (Ortszeit) nie da gewesene Szenen ab: Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump arteten in Gewalt aus, die Demonstranten drangen unter anderem in das Kapitol ein, wo die Kongressmitglieder die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse unterbrechen mussten.

Erst nach Stunden voller Chaos kam der Kongress am Donnerstag wieder zusammen. Die Ausschreitungen forderten bislang vier Todesopfer, die Ereignisse in den USA befremden Politiker weltweit.

Aktuelle Nachrichten aus den USA lesen Sie in unserem Ticker.