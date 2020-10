Ihr vertrauen die Kiwis in der Krise:  Jacinda Ardern hat Corona besiegt, jetzt steht sie vor der Wiederwahl

Vor zwei Jahren war ihr Name nur den wenigsten Schweizern geläufig: Jacinda Ardern? Wie spricht man das überhaupt aus? Das hat sich geändert. Mittlerweile ist Neuseelands Premierministerin weltbekannt. Sie galt als Mitfavoritin für den vor Kurzem vergebenen Friedensnobelpreis, das «Time»-Magazin führte sie 2019 in der Liste der hundert einflussreichsten Personen weltweit.

Nun steht die 40-jährige Sozialdemokratin in ihrer Heimat zur Wiederwahl. Am Samstag finden in Neuseeland Wahlen statt. Ardern will sich eine zweite Amtszeit sichern. Die Chancen dazu stehen äusserst gut. Und besser als vor drei Jahren, als die Sozialdemokratin weniger als zwei Monate vor den Wahlen die Parteispitze der serbelnden Labour-Partei übernahm und dieser neues Leben einhauchte.

Nun prognostizieren Umfragen der amtierenden Premierministerin einen Erdrutschsieg. Labour hat gar Chancen auf die absolute Mehrheit im Parlament. Ardern könnte so drei Jahre quasi durchregieren. Sie selber sagt, sie hoffe auf «ein starkes Mandat, da die nächsten Jahre herausfordernd werden».

Mehr Krisen zu bewältigen als alle anderen vor ihr

Die Gründe für die Popularität der Sozialdemokratin, die als Mormonin aufwuchs und in jungen Jahren für den damaligen britischen Premier Tony Blair arbeitete, sind vielfältig. Doch der wichtigste scheint ihr Umgang mit Krisen zu sein. Von diesen hatte sie während ihrer ersten Amtszeit zwischen 2017 und heute wohl mehr, als die meisten vorherigen neuseeländischen Premierminister zusammen. Im März 2019 tötete ein rechtsextremer Terrorist 51 Muslime. Im Dezember vergangenen Jahres forderte ein Vulkanausbruch 21 Todesopfer. Und seit Februar kämpft auch Neuseeland mit der Pandemie.

Ardern zeichnete sich in diesen Krisen als exzellente Kommunikatorin aus. Auch Oppositionspolitiker und politische Gegner attestierten ihr aussergewöhnliches Talent. Sie gibt sich nahbar, spendet Trost und spricht eine einfache Sprache. In diesen Zeiten, geprägt von Covid-19, fordert sie die Neuseeländer dazu auf, zusammenzustehen: «Seid stark, seid nett zueinander.» Sie appelliert an das «Team von fünf Millionen» und spielt darauf an, dass alle fünf Millionen Neuseeländer mithelfen müssen, um das Virus zu besiegen.