«Ich habe gewählt – es war eine Zumutung»: So erlebte unser Korrespondent die Erfüllung seiner Bürgerpflicht

Noch nie war das Interesse an einer amerikanischen Wahl derart gross: 34 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben zwei Wochen vor dem eigentlichen Wahltag am 3. November bereits abgestimmt. Unser Korrespondent wagte den Selbstversuch und reihte sich am Montag an seinem Wohnort Alexandria (Virginia) in die Schlange vor einem Wahllokal ein.

12.59 Uhr: Fehlstart. Ich habe meinen Fahrausweis zu Hause vergessen und muss umkehren. Der Staat Virginia ist in diesem Punkt strikt: Wer keine offizielle Identitätskarte vorweisen kann, der darf nicht abstimmen.

13.10 Uhr: Das Wahllokal ist seit zehn Minuten geöffnet. Ich reihe mich in die 400 Meter lange Schlange ein. Eine Minute später bin ich schon nicht mehr der Letzte. Ein Mann baut sich hinter mir auf dem Trottoir auf, in sicherer Distanz.

13.15 Uhr: Ein alter Mann mit Krücke humpelt an mir vorbei auf dem Weg ans Ende der Warteschlage. Ich biete ihm meinen Platz an. Er nimmt mein Angebot dankend an. Für mich heisst das: Zurück an den Start.