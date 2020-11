Das kam fast schon automatisch. Ich bin damals bei meiner ersten Afrika-Reise am Flughafen von Kigali, der Hauptstadt Ruandas, angekommen und fühlte mich einfach zuhause. Die Menschen sind extrem herzlich und warm, es ist immer etwas los und es gibt extrem viele Geschichten zu erzählen – positive wie aber auch negative und sehr dramatische. Dazu kam, dass es zu dieser Zeit gerade in Ostafrika nicht viele Fotografen und Journalisten gab, sodass ich mich in Nairobi niederliess und dort während zehn Jahren von der Hauptstadt Kenyas aus in Afrika umherreiste.

Dominic Nahr: Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit Save the Children zusammen. Und für das 100-jährige Bestehen wollten wir etwas neues ausprobieren und nicht nur über 100 Jahre sprechen, sondern auch 100 Jahre zeigen. Dadurch konnten wir eben nicht nur Kinder portraitieren, sondern auch erwachsene Menschen, die als Kinder den Ersten und Zweiten Weltkrieg in Europa mit- und überlebt haben. Es waren dann auch diese Begegnungen, etwa mit dem 107-jährigen Herr Karl, die mir in spezieller Erinnerung blieben. Denn Geschichten aus dieser Zeit zu hören, sind speziell und es gibt nur noch wenige Menschen, die von ihren Erlebnissen aus den zwei Weltkriegen erzählen können.

Konflikte und Kriege sind eng mit unserer Geschichte verbunden. Denn seit es Menschen gibt, bekriegen sich Staaten, Gruppen oder Ethnien gegenseitig. Aus genau so einem Konflikt heraus entstand das Kinderhilfswerk Save the Children, das sich seit über 100 Jahren in den von Krisen und Kriegen betroffenen Staaten für die Rechte, den Schutz und die Unterstützung von Kindern einsetzt.

Sie haben negative, wie auch positive Geschichten angesprochen. Die haben Sie vielleicht vor Ort erlebt, in Europa hören wir aber fast nur negative Geschichten aus Afrika.

Das hat etwa, ja. Natürlich ist es wichtig, auch die guten Dinge zu sehen, denn die gibt es ja. Aber als Fotograf konzentriere ich mich vor allem auf Geschehnisse und Ereignisse die prägend sind und wir dürfen bei unserer Arbeit nicht ignorieren, dass in Afrika – aber natürlich auch anderswo – tragische Dinge passieren, welche positive Ereignisse in ihrer Tragweite übersteigen. Darüber müssen wir berichten und diese dokumentieren, das ist extrem wichtig. Dazu kommt auch, und das liegt nicht nur an den Medien, dass das Interesse an Problemen grösser ist, als an positiven Meldungen. Ein Innovationsprojekt im Kibera-Slum in Nairobi ist zwar spannend, eine Hungersnot in Somalia stösst aber einfach auf grösseres Interesse.

Rebellen in Nigeria, Bürgerkrieg in Kongo-Kinshasa, die Hungersnot in Somalia: Immer nur über negative Dinge zu berichten und diese auch noch zu fotografieren, das geht irgendwann wohl auch an die Substanz.

In der jeweiligen Situation nicht, nein. Das kommt irgendwann später – bei mir dauerte es etwa zehn Jahre, bis das alles in mir hoch kam. Vielleicht war das etwas zu spät. In der akuten Situation vor Ort jedoch ignoriert man alles um sich und schaltet auch seine eigenen Sensoren ab und beginnt das Geschehene zu fotografieren. Ich glaube nicht, dass ich immer gleich alles wahrgenommen habe.

Soll heissen?

Ich habe in Somalia etwa ein Dutzend Kinder gesehen, die vor mir gestorben sind und bei Massakern in einem anderen Staat die teilweise verstümmelten Leichen von an die hundert Menschen vorgefunden. Doch in dem Moment nimmt man das nicht wahr, man ist in seinem Modus und macht die Bilder um die Geschichte erzählen zu können. Dazu kommt, dass ich meist von einem Land ins nächste gereist bin. Ich war während Monaten im Südsudan, dann im Kongo. Immer wieder trifft man dabei auf solche Bilder, doch man hat seinen Rhythmus und macht seine Arbeit. Wäre ich zwischen den Reisen jeweils nach Hause in die Schweiz und hätte Zeit für mich gehabt, dann hätte ich wohl anders reagiert. Doch so hatte ich kaum Zeit, die Erlebnisse zu verarbeiten. Das kam, wie gesagt, erst viel später.

Sie reisen vom einen Konflikt zum nächsten. Zynisch gesagt, verdienen Sie Ihr Geld mit dem Leid anderer Menschen.

Wenn man damit Geld verdienen würde, dann ja. Aber es ist so, dass viele Krisen- und Kriegsfotografen eher mit einem Mindestlohn auskommen und vieles aus privater Kasse bezahlen, weil es ihnen wichtig ist, als dass wir mit teuren Autos umherfahren. Wir sind aber in einer anderen Dimension reich: Wir haben Privilegien. Denn während wir über Krisen berichten und dann wieder abreisen können, bleiben die Menschen, über die wir berichten, die wir fotografieren, vor Ort und können nicht so einfach abreisen wenn es zu heiss wird, wie wir.