«Hungerschlangen» in Madrid: Die Coronakrise treibt Tausende Spanier zur Armenspeisung

Aurora schämt sich ein wenig. «Ich hätte niemals gedacht, irgendwann einmal für Lebensmittelspenden anstehen zu müssen», sagt die 65-jährige Spanierin. Es klingt, als wolle sie sich für ihre Not entschuldigen. Pfarrer José Manuel Horcajo spricht ihr Mut zu, während er auf seinem iPad schaut, ob Aurora auch ein Anrecht auf die Lebensmittel hat. Die Hilfsbedürftigen müssen sich im Pfarramt melden und ihre Notlage belegen, um auf die Liste für die Armenspeisung zu kommen.

Es dauert ein wenig, bis er Auroras Namen findet. Die Liste ist lang. «Seit Ausbruch der Pandemie hat sich die Zahl der Menschen, die bei uns täglich nach Essen fragt, fast vervierfacht», erklärt Pfarrer Horcajo. Aufgrund der Coronakrise haben viele Menschen ihren Job verloren und wissen nicht mehr, wie sie ans Monatsende kommen sollen. Normalerweise versorgte seine Pfarrgemeinde San Ramón Nonato täglich um die 300 Personen mit Essen. Heute stellen sich bis zu 1300 Menschen für die Suppenküche an.

«Szenen wie in Venezuela»

Horcajos Pfarrkirche Arbeiter- und Einwandererviertel im Süden der spanischen Hauptstadt Madrid ist bei weitem kein Sonderfall. Die Presse spricht bereits von «Hungerschlangen» und «Szenen wie in Venezuela». Die Schlange vor der Pfarrkirche San Ramón Nonato geht quer über den Platz und schlängelt sich mehrere Hundert Meter die María Bosch-Strasse hoch. Aurora zieht an der unendlich wirkenden Schlange vorbei, um sich hinten an zu stellen. Zum Schutz trägt sie Gummi-Handschuhe und Maske.

In ganz Spanien und speziell in Grossstädten wie Madrid oder Barcelona wächst die Zahl der Personen, die auf Essensspenden angewiesen sind. In Madrid sind es offiziell bereits über 100000 Menschen. Die Lebensmittelbank verzeichnet seit Ausbruch der Pandemie einen Anstieg der Hilfsbedürftigen um 30 Prozent, Caritas von 40 Prozent. Zahlen, hinter denen Schicksale wie das von Aurora stehen. Sie lebt mit ihrem Mann Jaime in einer 60 Quadratmeter kleinen Wohnung. Die Miete beträgt 500 Euro. Die Nebenkosten für Wasser, Strom und Gas belaufen sich auf monatlich 150 Euro. «Das können wir gerade noch so bezahlen mit dem Arbeitslosengeld meines Mannes und meiner Sozialhilfe. Doch für Lebensmittel haben wir kaum etwas übrig», sagt Aurora, während sie die Lebensmittelspenden in ihren Einkaufstrolley packt.