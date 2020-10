Historisch: Mit Franziskus spricht sich erstmals ein Papst für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft aus

Papst Franziskus hat sich nach Medienberichten für einen gesetzlichen Schutz der Lebensgemeinschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgesprochen. Das sagte das 83-jährige katholische Kirchenoberhaupt in einem neuen Dokumentarfilm des russischen Regisseurs Jewgeni Afinejewski, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch schrieb. Der Film «Francesco» hatte auf dem Filmfestival in Rom Premiere.