So sei es fast unmöglich, noch Kandidaten für politische Ämter zu finden. und Bürger als auch der Staat mit der Zwangsverwaltung durch einen Sonderkommissar abgefunden haben, ist letztlich eine Bankrotterklärung. Und San Luca ist kein Einzelfall.

In Kalabrien werden Dutzende von Gemeinden von einem «commissario» geleitet; dennoch ist die Macht der Clans ungebrochen. Verhaftungen von Politikern und Funktionären der übergeordneten Provinz- und Regionalbehörden belegen, dass keine Institution immun ist gegen die Infiltration durch die ’Ndrangheta.

Und wenn sich ein mutiger Politiker einmal ernsthaft gegen die Macht der Bosse stemmt, riskiert er sein Leben - so wie der damalige Vizepräsident der Region Kalabrien, Francesco Fortunato, der 2005 in Locri in einem Wahllokal vor den Augen seiner entsetzten Mitbürger von einem Killer der Clans kaltblütig erschossen wurde.

Die ’Ndrangheta ist in den letzten Jahren zur gefährlichsten und mächtigsten Mafia-Organisation Europas aufgestiegen; mit Drogen- und Waffenhandel, mit Prostitution und Glückspiel, mit Schutzgelderpressung und Geldwäscherei setzt sie jedes Jahr weltweit rund 60 Milliarden Euro um – fast das Doppelte des Bruttosozialprodukts von Kalabrien.

Ihre Gewinne investiert sie nicht in der armen Heimatregion, sondern in Norditalien, in Deutschland, in der Schweiz, in den USA, in Australien – ihre Tentakel reichen fast in jeden Finanzplatz des Globus. «Aber trotz ihren Ablegern in Norditalien und in der ganzen Welt ist der ,Kopf’ der ’Ndrangheta in den Bergtälern und Flussläufen des Aspromonte um San Luca geblieben.

Dort werden immer noch die wichtigen Entscheide getroffen, dort wird über Verräter zu Gerichte gesessen, und dort können sich die Mitglieder verstecken, wenn es nötig ist», schreiben der Staatsanwalt Nicola Gratteri und der Autor Antonio Nicaso in ihrem seinem Buch «Dire e non dire» (Sagen und nicht sagen) über die «zehn Gebote der ’Ndrangheta».

Vom Staat erwarten sie nichts

«Die Macht der ’Ndrangheta in Kalabrien liegt nicht zuletzt darin begründet, dass viele Kalabrier selber ein gespanntes Verhältnis zum Staat haben; manche sehen in ihm gar den Ursprung allen Übels», betont die Anthropologin und Anti-Mafia-Aktivistin Chiara Tommasello in Reggio Calabria. Das sei ein «idealer Humus für den Anti-Staat, den die ’Ndrangheta letztlich darstellt».

Hinzu komme, dass die Mafia in diesen armen Gegenden oft die einzige Organisation sei, die den arbeitslosen Jugendlichen eine Arbeit vermitteln könne – entweder in Form von kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel oder Schutzgelderpressung, oder auch legal und schlecht bezahlt in den von ihr kontrollierten Betrieben. Von dem weitestgehend abwesenden Staat erwarteten viele Kalabrier keine Hilfe mehr, sagt Chiara Tommasello. Im gottverlassenen San Luca schon gar nicht.