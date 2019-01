Jean Ziegler (85) war als UNO-Sonderberichterstatter mehrfach in Venezuela und pflegte persönliche Kontakte zu Hugo Chávez und zu Nicolás Maduro. Er kennt die Situation im Land, in dem ein erbitterter Machtkampf zwischen Maduro und dem Oppositionellen Juan Guaidó tobt. Die sozialistischen Regierungen von Chávez und Maduro haben das rohstoffreiche und einst wohlhabende Land in die Misere geführt.

Der einstige Genfer SP-Nationalrat Ziegler ist der einzige Schweizer Politiker, der das venezolanische Regime noch immer öffentlich unterstützt. Er stand für seine Nähe zu Despoten wie Muammar al-Gaddafi, Robert Mugabe oder Fidel Castro oft in der Kritik. Im März erscheint sein Buch «Was ist so schlimm am Kapitalismus?»

Herr Ziegler, US-Sicherheitsberater John Bolton sagte am Montag über Venezuela, alle Optionen – auch militärische – seien auf dem Tisch. Die USA sind bereit, den Despoten Maduro endlich abzusetzen.

Jean Ziegler: Die USA fahren die gleiche Strategie wie 1973 gegen Salvador Allende, als der sozialistische Präsident Chiles ermordet und das Land durch einen Wirtschaftskrieg destabilisiert wurde. Allende sprach immer von einem «stillen Vietnam». Der einzige Unterschied zwischen Chile 1973 und Venezuela 2019 ist, dass die venezolanische Armee nicht wie jene in Chile durchsetzt ist von amerikanischen Söldnern. Deshalb wird es in Venezuela nie zu einem erfolgreichen Staatsstreich kommen.