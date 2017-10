Mehr als drei Wochen nach den Bundestagswahlen beginnen heute endlich die Gespräche über eine künftige Bundesregierung. CDU und CSU reden zuerst mit FDP und Grünen gesondert, am Freitag dann setzen sich alle vier Parteien an einen Tisch. Am Ende soll – in Anlehnung an die Parteifarben Schwarz, Gelb und Grün – ein so genanntes «Jamaika»-Bündnis stehen.

Dass es kein Einfaches wird, vier verschiedene Parteien auf ein gemeinsames Regierungsprogramm einzuschwören, das war schon gleich nach den Wahlen klar. Seit Sonntag haben sich die Vorzeichen weiter verdüstert. In Niedersachsen und Österreich wurde gewählt – beide Wahlausgänge haben die Position der in den eigenen Reihen ohnehin nicht mehr unumstrittenen Kanzlerin Angela Merkel geschwächt.

In Niedersachsen fuhr die CDU mit 33,6 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1959 ein. In der Landeshauptstadt Hannover machte man das schwache Abschneiden der Union bei den Bundestagswahlen und damit indirekt die CDU-Vorsitzende Merkel für die Schlappe verantwortlich. Denn die Kanzlerin gab – trotz dem Einzug der AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag – die Losung «Weiter so» aus. «Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten», sagte Merkel vor der Hauptstadtpresse. Das sorgte vor allem beim konservativen Flügel der Union für Kopfschütteln. «Für die Union kann und darf es kein ‹Weiter so› geben», entgegnete der einflussreiche Chef der Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann.

Vorbild Sebastian Kurz?

Mit selber Stossrichtung analysierte Merkel auch die CDU-Niederlage in Niedersachsen. Von einer Schwächung ihrer Position wollte sie nichts wissen, vielmehr sei bemerkenswert, dass die CDU in diesem Frühjahr drei Landtagswahlen gewinnen und bei den Bundestagswahlen als stärkste Kraft hervorgehen konnte. Damit wollte sie den Kritikern in den eigenen Reihen deutlich machen, dass sie nichts von einer Kurskorrektur der Union hält. Darauf drängen Konservative hinter vorgehaltener Hand schon länger, nach den Bundestagswahlen wird die Kritik immer offensiver vorgetragen.

Seit dem Wahlsieg des konservativen Jungpolitikers Sebastian Kurz in Österreich am Sonntag werden Rufe nun noch lauter, welche die Union weiter rechts positionieren wollen. Kurz hatte sich schon in seiner Zeit als Aussenminister als Gegenbild zu Merkel in der Flüchtlingskrise positioniert, der Jungstar griff im Wahlkampf vor allem in Migrationsfragen Themen der rechtspopulistischen FPÖ auf und verhalf seiner ÖVP zum Wahlsieg. Konservative in CDU und CSU sehen sich durch Kurz’ Strategie bestätigt.

Der ÖVP-Sieg demonstriere, «dass Wahlen Mitte-Rechts gewonnen werden können», sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt. Der konservative CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn meldete sich demonstrativ von der Wahlparty der ÖVP in Wien per Twitter, wohlwissend, dass Merkel das Wahlergebnis aus Österreich keineswegs zum Anlass nehmen wird, um den politischen Kurs der Union anzupassen.

Weder Reggae noch Bob Marley

Der Richtungsstreit in der Union birgt Zündstoff. Vor allem die CSU möchte angesichts der 2018 anstehenden Landtagswahlen nach historisch schlechtem Abschneiden bei den Bundestagswahlen die Union weiter nach rechts verschieben. Der Ausflug nach «Jamaika», spielte CSU-Landesgruppenchef Andreas Scheuer kurz vor Auftakt der Sondierungsgespräche auf das mögliche neue Regierungsbündnis an, werde «nicht geprägt sein von Reggae und Bob Marley und irgendeinem lässigen Style, sondern Jamaika wird ein sehr schweres Stück Arbeit.» Deutschland dürfte frühestens Ende Jahr über eine neue Regierung verfügen.