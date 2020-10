Gewinnt Trump dank den «scheuen Fans»? Oder geht er in der «blauen Welle» unter? Drei Szenarien

Genau eine Woche vor den US-Wahlen am 3. November schaltet Präsident Donald Trump noch einmal einen Gang höher. Gleich drei Auftritte hatte er gestern auf seinem Programm, zwei davon in vermeintlichen Trump-Hochburgen, in denen er vor vier Jahren eine klare Mehrheit der Stimmen gewonnen hatte.

Das ist kein Zufall: Angesichts anhaltend schlechter Umfragewerte steht der 74-jährige Republikaner mit dem Rücken zur Wand. Erhebungen in den politisch umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina und Florida zeigen, dass er hinter seinem demokratischen Kontrahenten Joe Biden zurückliegt. In Michigan beträgt der Rückstand fast 8 Prozentpunkte. In Florida sind es 1,5 und North Carolina 1,2 Prozent. Hier zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Heftiger Wahlkampf vor George W. Bushs Haustür

Will Trump seinen Sieg des Jahres 2016 wiederholen, muss er dafür sorgen, dass noch mehr seiner Anhänger zur Wahl gehen. Deshalb hat er für heute erneut drei Wahlkampfauftritte geplant.

Sein 77-jähriger Herausforderer hingegen hält die Anzahl seiner öffentlichen Auftritte weiterhin klein. Doch auch Biden ist in der Offensive. Heute Dienstag reist er nach Georgia – in einen Staat also, in dem sich vor 30 Jahren letztmals eine Mehrheit der Wähler für einen demokratischen Kandidaten ausgesprochen hatte. Dieses Jahr aber könnte es mal wieder reichen. Am Donnerstag folgt dann eine Reise nach Florida: Der «Sunshine State» ist geradezu legendär für hauchdünne Wahlresultate.