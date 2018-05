Wenn es so komme, werde er mit Kim wohl am 12, Juni in Singapur zusammenkommen. Wenn erforderlich, werde das Treffen auch über diesen Tag hinaus ausgeweitet, erklärte Trump.

Der US-Präsident hatte erst am Donnerstag ein für den 12. Juni in Singapur geplantes Treffen mit Kim abgesagt und zur Begründung erklärt, Kim sei zuletzt offen feindselig gewesen. Nordkorea hatte sich davon überrascht gezeigt und erklärt, weiter zu Gesprächen bereit zu sein. Am Freitag dann hatte Trump vor Journalisten nicht mehr ausgeschlossen, dass der Gipfel doch wie geplant stattfindet.