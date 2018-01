Die Durchsetzung, das weiss der Schweizer Stimmbürger, kann eine komplizierte Sache sein. Die Durchsetzungsinitiative etwa schmetterte das Volk vor knapp zwei Jahren an der Wahlurne ab. Einem Automatismus bei der Ausschaffung traute man nicht über den Weg.

Deutschland debattiert nun ebenfalls über eine Form der Durchsetzung. Mit kriminellen Ausländern hat das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (kurz: NetzDG) zwar nichts zu tun. Emotional gestritten wird trotzdem.

Das Gesetz, das auf Justizminister Heiko Maas von der SPD zurückgeht, soll es Nutzern von sozialen Netzwerken erleichtern, strafbare Inhalte zu melden. Ist ein Beitrag offensichtlich rechtswidrig, muss der Betreiber der Plattform – etwa Twitter oder Facebook – diesen auf Antrag innerhalb von 24 Stunden löschen. Kommt der Betreiber dieser Pflicht nicht nach, drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro.

Ob ein Inhalt strafbar ist oder nicht, wird indes nicht im NetzDG geregelt. Das Gesetz widmet sich lediglich der Frage der Durchsetzung. Am 1. Januar trat es in Kraft. Als nur einen Tag später der Account der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch und kurz danach auch noch jener des Satiremagazins «Titanic» gesperrt war, war das Theater bereits gross.

Das Gesetz soll gegen Hass im Netz helfen, doch das klappt mehr schlecht als recht. Für diese Erkenntnis brauchte es ganze zwei Tage.

Zwei gesperrte AfD-Politikerinnen

Was war passiert? Von Storch, die für ihre Rechtsaussenposition innerhalb der Alternative für Deutschland (AfD) bekannt ist, hatte sich über die Polizei von Nordrhein-Westfalen empört, weil diese Neujahrsbotschaften in mehreren Sprachen twitterte – unter anderem auf Arabisch. Von Storch schrieb: «Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden zu besänftigen?» Kurz darauf war der Tweet gelöscht und von Storchs Account nicht mehr aufrufbar.

Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, sprang von Storch mit einem in Tonalität vergleichbaren Tweet zur Seite – und wurde ebenfalls gesperrt.

Wie man solch einen Vorfall zu seinen Gunsten ausschlachtet, führte die AfD-Politikern dann recht eindrucksvoll vor: Ein Beweisfoto vom gesperrten Account veröffentlichte sie auf Facebook. Einmal mehr, so die Botschaft, wird die AfD von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen.

Erst sperren, dann prüfen

Vor dem Hintergrund des neu geschaffenen NetzDG, so lässt sich schliessen, greift Twitter direkt hart durch. Der Haken an der Sache: Was, wenn von Storchs und Weidels Äusserungen strafrechtlich gar nicht relevant sind? Der Frankfurter Juraprofessor Matthias Jahn etwa legte gestern in der «Süddeutschen Zeitung» nahe, dass von Storchs Tweet unter gewissen Umständen «kein Fall für das Strafrecht» sei. In diesem Fall wäre das voreilige Löschen seitens des Betreibers ein Eingriff in die Meinungsfreiheit.

Dass das NetzDG Letztere geradezu provoziert, zeigte dann das Satiremagazin «Titanic» deutlich auf: Es machte sich von Storchs Kürzel (bvs) zu eigen und twitterte – inklusive absichtlicher Rechtschreibfehler: «Weshalb verwendet eigentlich die deutsche Polizei arabische Zahlen? Ich wehl doch nicht 110, wen die Barbarenhorden mich vergewaltigen wollen! (bvs)». Twitter löschte auch diesen Tweet – obwohl es sich nicht um Hetze oder Menschenverachtung handelt, sondern um politische Satire.

Nun ist es keineswegs so, dass ein solcher Fall nicht absehbar gewesen wäre. Im Gegenteil: Er wurde exakt so prognostiziert. Die «Frankfurter Allgemeine» hatte schon im Juli 2017 davor gewarnt, dass gegen Gewalt gerichtete Satire dem NetzDG zum Opfer fallen könnte. Und Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», schrieb einen Monat zuvor: «Aus den besten Absichten werden allerdings oft die schlimmsten Taten begangen, und so ist auch in diesem Fall die Gefahr gross, dass die vom Gesetz aufgebaute Drohkulisse Facebook, Twitter oder Youtube zu einer vorsorglichen Löschung inkriminierter Inhalte veranlassen wird.» Damals war das NetzDG nur ein Entwurf. Die Realität bestätigt nun sämtliche Befürchtungen.

Die Tücken der Durchsetzung – sei es in Form der Initiative oder des geschriebenen Gesetzes – sind offensichtlich hier wie da nicht so einfach zu überwinden.