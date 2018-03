Sein bester Freund befindet sich immer noch in Spitalpflege – weil er am 14. Februar, als ein 19-Jähriger ziellos in der Sekundarschule von Parkland (Florida) 17 Menschen ermordete, selbstlos versuchte, seine Klassenkameradinnen und -kameraden vor dem Amokläufer zu beschützen.

Carlos Rodriguez aber überlebte das Massaker in der Marjorie Douglas Stoleman High School unverletzt. Und fünf Wochen später steht er nun auf der Pennsylvania Avenue in Washington, umgeben von Hunderttausenden von Demonstranten, die sich an diesem Samstag versammelt haben, um für schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. Und Carlos wirkt emotional – weil es ihm, und seinen Altersgenossen aus Parkland gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit eine Volksbewegung auf die Beine zu stellen. So finden am Samstag im ganzen Land Hunderte von Demonstrationen statt. Und weil sich Rodriguez an diesem Tag immer und immer wieder an die wohl schlimmsten Stunden seines jungen Lebens erinnern muss.