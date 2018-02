Gonzalez gehört zu einer Generation von Schülern, die mitgeprägt wurde vom Massaker an der Columbine High. Als Eric Harris und Dylan Klebold 1999 zwölf Schüler und einen Lehrer ermordeten, war ein solcher Horror noch eine Seltenheit. Heute gehören Schüsse an Schulen in den USA zum Alltag.

Das wollen Teile der jungen Generation, gestützt auch von ihren Eltern, nicht mehr hinnehmen. Anders als früher, haben Gonzalez und ihre Altersgenossen über TV-Interviews und soziale Medien andere Möglichkeiten, Druck aufzubauen.

"Marsch für unsere Leben"

Und es bleibt nicht beim Hashtag #emmagonzales. Gonzalez, die an ihrer High School Regierungslehre in einer Art Leistungskurs belegt, will in Florida vor das Staatsparlament ziehen. In der Hauptstadt Washington wird es am 24. März einen "Marsch für unsere Leben" von Schülern und Eltern geben.