Ausnahmezustand am Kölner Bahnhof: Ein unbekannter Mann hat eine Frau in einer Apotheke über mehrere Stunden als Geisel genommen. Die Polizei hat die Apotheke erst umstellt und dann um zirka 14.30 Uhr zugeschlagen und den Mann überwältigt.

Der Einsatz daure aber an, der Bereich um den Bahnhof solle weiter grossräumig gemieden werden, teilten die Beamten in der Domstadt am Montagnachmittag mit.

Zuvor waren zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos über den Breslauer Platz zur Rückseite des Bahnhofs liefen.

Diverse Augenzeugen sprachen von Schüssen, die gefallen sein sollen – eine Bestätigung dafür fehlt jedoch. Dies gilt auch für Berichte, dass der Mann die Frau angezündet habe.