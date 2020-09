Gehaltserhöhung trotz Coronakrise: Hollands Königspaar wird immer reicher

Bleibt noch die Kronprinzessin Amalia. Sie kann sich ab nächstem Jahr, wenn sie am 7. Dezember 2021 volljährig wird, ebenfalls auf einen staatlichen Geldsegen freuen und wird ab 2022 Millionärin.

Erstaunlich an der dramatischen Entwicklung in der 17-Millionen-Nation ist Folgendes: Das niederländische Könighaus bleibt von der schweren Wirtschaftskrise völlig verschont. Mehr noch: Die Royals der Niederlande bekommen alle noch mehr Geld.

Das regierungsamtliche Zentrale Planungsbüro warnt darüber hinaus davor, dass «Hunderttausende im kommenden Jahr ihren Arbeitsplatz verlieren könnten». Die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden könnte im kommenden Jahr auf sechs bis sieben Prozent ansteigen. Die niederländische Wirtschaft wird im laufenden Jahr um etwa acht Prozent schrumpfen.

Die Coronapandemie setzt den Niederländern zu. Auch sie, die in den vergangenen acht Jahren von einem Wachstumsboom verwöhnt wurden, müssen nun den Gürtel enger schnallen. «Jeder wird die Krise spüren», kündigte Premierminister Mark Rutte an.

Bezahlen tuns natürlich die Steuerzahler

Für die letzten 24 Tage im Dezember 2021 erhält die heute 16-Jährige immerhin schon mal 107000 Euro Gehalt.

All diese Auslagen werden – wie auch sonst – aus dem Steuertopf des niederländischen Staates finanziert. Und auch 2022 wird es für die königliche Familie aller Voraussicht nach wieder kräftige Gehaltserhöhungen geben. Die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg geht an der königlichen Familie der Niederlande damit (mindestens in finanzieller Hinsicht) spurlos vorüber.