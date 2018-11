Die Erwartungen waren hoch: Nach zehn Tagen harter Proteste mit Hunderten von Strassenblockaden im Land sowie Krawallen in Paris hofften die «gelben Westen» am Dienstag auf einen Rückzug der umstrittenen Dieselsteuer-Erhöhung. Emmanuel Macron verweigerte dies allerdings in einer Rede zur französischen Energiepolitik. Er ist nur bereit, die Steuer semesterweise an die Spritpreise anzupassen. Wenn das Rohöl auf dem Weltmarkt teurer wird, soll die Steuer also sinken. «Wir müssen eine Methode finden, um diese Abgabe intelligenter zu gestalten, führte der Staatschef aus.

Macron äusserte Verständnis für die finanzielle Notlage der ärmeren Landbevölkerung, die auf längere Autofahrten angewiesen ist. Die Ökosteuer auf fossile Treibstoffe, ja die ganze Energiepolitik dürfe diese Geringverdiener nicht benachteiligen, meinte er. Deshalb sollen binnen drei Monaten in allen Landesregionen Diskussionsrunden stattfinden. Sie sollen konkrete und nachhaltige Lösungen erbringen, darunter etwa der Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder Prämien für Elektrowagen oder Gebäudeisolierungen.

Atomanteil um die Hälfte senken

Wie seit Wochen geplant, umschrieb Macron in seiner Rede vor allem Frankreichs zukünftige Energiepolitik und Stromproduktion, die zu 80 Prozent nuklearer Herkunft ist. Der Staatschef bestätigte sein Wahlversprechen, diesen Atomanteil auf 50 Prozent zurückzufahren – allerdings nicht wie von seinem Vorgänger François Hollande geplant im Jahr 2025, sondern erst 2035. Schon im Sommer 2020 soll das dienstälteste AKW Fessenheim nahe der Grenze zu Deutschland und der Schweiz stillgelegt werden. Insgesamt 14 – der 58 französischen – Atomreaktoren von je 900 Megawatt sollen «zwischen 2025 und 2035» abgeschaltet werden, erklärte Macron, ohne die betroffenen Atommeiler namentlich zu nennen.

Der französische Präsident machte zudem klar: «Ein Atomkraftwerk zu schliessen, bedeutet nicht, dass wir auf die Kernenergie verzichten.» Zugleich will Macron die erneuerbaren Energien vorantreiben. Die Zahl der Windkraftwerke soll bis 2030 verdreifacht, die Fläche der Sonnenkollektoren verfünffacht werden. Ferner befürwortet der Präsident eine «zumindest deutsch-französische, wenn nicht europäische» Strategie zur Herstellung von Batterien in Elektroautos, um nicht von der chinesischen und koreanischen Produktion abhängig zu sein.

Gefangen in alten Energien

Die erste Reaktion auf Macrons Auftritt kam vonseiten der Grünen. Der Europa-Abgeordnete Yannick Jadot rechnete vor, dass Macron die Stilllegung neuer Reaktoren 17 Jahre aufschiebe, 3 Jahre länger, als das bisher der Fall gewesen sei. Damit bleibe Frankreich «gefangen in seinen alten Energien».