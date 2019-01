"Jetzt sind wir sieben Länder", sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwoch vor Journalisten in Mailand. Die 47 Migranten könnten "in den kommenden Stunden" in Italien an Land gehen.

Italien, Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal, Rumänien und Luxemburg hätten der Aufnahme von Flüchtlingen zugesagt, so der italienische Regierungschef. Er dankte ausdrücklich Luxemburg, das als letztes Land das Umverteilungsabkommen unterzeichnet hatte.

Die "Sea-Watch 3" hatte 47 Migranten am 19. Januar vor Libyen aufgenommen. Es lag zuletzt mehrere Tage vor der sizilianischen Küste vor Anker, durfte aber nicht in den Hafen einfahren. Italien pocht seit langem auf eine gerechte Verteilung der Migranten auf andere EU-Staaten.

