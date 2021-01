Festung Washington: 25'000 Soldaten sichern vor Joe Bidens Amtseinführung die US-Hauptstadt

Die Hauptstadt ist abgeschottet. Drei Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten gleicht das Zentrum Washingtons einer Hochsicherheitszone. Militärfahrzeuge, Schneepflüge und Betonsperren blockieren die breiten Strassen zwischen dem Parlamentsgebäude, vor dem Joe Biden am Mittwoch seinen Amtseid ablegen wird, und dem Weissen Haus, seinem künftigen Wohnsitz.

Die gesamte «National Mall», die grosszügige Parkanlage, in der unter anderem das Denkmal für den legendären Präsidenten Abraham Lincoln steht, ist für Unbefugte geschlossen.

Sicherheitszäune mit Stacheldraht

Die «Mall», auf der sich normalerweise Hunderttausende von Schaulustigen versammeln, um dem neuen Präsidenten zuzujubeln, ist Teil der «Red Zone», die vom Rest Amerikas mit Hilfe von Sicherheitszäunen und Stacheldraht abgetrennt wurde. Mehr als 25'000 Soldaten der Nationalgarde patrouillieren derweil schwer bewaffnet durch die Innenstadt, um zu verhindern, dass die anstehende Machtübergabe durch Gewalttäter gestört wird.

Die Sicherheitsbehörden warnten am Sonntag vor gewaltsamen Protesten in sämtlichen 50 Bundesstaaten. So bewachten in Atlanta Hunderte von Polizisten und Nationalgardisten das Parlamentsgebäude von Georgia. Und in Lansing, der Hauptstadt von Michigan, warteten schwerbewaffnete Sicherheitskräfte auf gewaltbereite Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump, die gegen angeblichen Wahlbetrug protestieren wollten.