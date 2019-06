Der CDU-Politiker Walter Lübcke wurde mutmasslich aus rechtsextremen Motiven ermordet, weil er sich für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzte. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der Tat gehört haben?

Markus Nierth: Das geht mir wahnsinnig an die Nieren, die Gefühle von damals kommen wieder hoch. Ich erinnere mich wieder an all die Morddrohungen, die auch ich im Jahr 2015 bekommen habe. Die verdrängte Todesangst steigt wieder hoch.

Was waren das für Drohungen?

Direkte Morddrohungen. Ich erhielt anonyme Schreiben. «Man sollte dich an ein Holz nageln und anzünden, dann wirst du brennen wie ein Nigger, du Schande der weissen Rasse», hiess es zum Beispiel.