Gesucht: Brückenbauer

Die schwierige Aufgabe von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz als derzeitigem EU-Ratsvorsitzendem ist es, eine Brücke zwischen den beiden verfeindenden Lagern zu bauen. Darum geht es beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg, das am Mittwochabend mit einem gemeinsamen Abendessen beginnt. «Ich hoffe, wir können die gegenseitigen Anfeindungen hinter uns lassen und zu einem konstruktiven Ansatz zurückfinden», formulierte es Ratspräsident Donald Tusk in seinem Einladungsschreiben.

Tatsächlich hat die Europäische Union in Sachen Migration einen heissen Sommer hinter sich. Nicht wegen der Zahl an Ankommenden. Die ist mittlerweile deutlich unter das Niveau von 2015 und selbst der vorangegangenen Jahre gefallen. Vielmehr herrscht auf politischer Ebene und damit ganz selbst verschuldet eine Art Asyl-Chaos.

Mehrere Male verweigerte Italien NGO-Rettungsschiffen die Einfahrt in seine Häfen, was zu Notfall-Übungen und hektischen Telefonaten zwischen den EU-Hauptstädten führte. Ende August drohte Innenminister Salvini damit, die EU-Marinemission Sophia auszusperren, wenn deren Schiffe die geretteten Migranten nicht abwechslungsweise in verschiedene EU-Länder bringen.

Trotz den italienischen Druckversuchen geht es aber auch weiterhin kaum vorwärts in Europas Migrationspolitik. Weder bei der Reform des gemeinsamen Asylsystems, wo der Streit um die Dublin-Reform alle anderen, bereits beschlossenen Gesetzesvorhaben blockiert. Noch bei den am Gipfeltreffen in Juni angekündigten Ausschiffungsplattformen in Drittländern. Kein Land in Nordafrika will solche Zentren bei sich einrichten, wo auf See gerettete Flüchtlinge zurückgeschafft werden. Und was für Nordafrika gilt, gilt für Europa erst recht: Weder Italien, noch Spanien noch sonst irgendein Mittelmeeranrainer hat Interesse an zusätzlichen Flüchtlingslagern, auch wenn diese vollumfänglich von der EU geführt und noch so grosszügig finanziert werden.

Sebastian Kurz hat schnell gemerkt, dass Brückenbauen auf diesem Terrain schwierig ist. Deshalb konzentriert sich die EU unter österreichischer Ratspräsidentschaft nun auf das, wo sich alle einig zu sein scheinen: Die Verstärkung des Aussengrenzschutzes. Die EU-Kommission schlug vergangene Woche den Ausbau der Frontex Grenz- und Küstenwache von 1500 auf 10 000 Mann bis zum Jahr 2020 vor. Das Vorhaben soll nun speditiv von Mitgliedstaaten und EU-Parlament abgesegnet werden.

Gefunden: Neue Differenzen

Aber nicht einmal hier besteht wirklich Einigkeit. So beklagte sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schon darüber, die EU wolle Ungarn das Recht auf den Schutz der eigenen Grenzen nehmen. Orbán: «Nicht mehr unsere Söhne, sondern Söldner aus Brüssel sollen unsere nationalen Grenzen schützen». EU-Südländer wie Griechenland und Italien sind ebenfalls nicht begeistert von der Idee, Hoheitsrechte abzugeben. Nicht nur aus Souveränitätsgründen. Sondern weil die EU-Grenzschützer ankommende Migranten womöglich konsequenter registrieren würden, als dies bislang der Fall war.

Wie man es dreht und wendet: Die EU blockiert sich in der Migrationspolitik zurzeit gegenseitig. Österreich schafft offensichtlich nicht, als ehrlicher Makler Kompromisse auszuloten. Angesichts der tiefen Ankunftszahlen wäre die Zeit für eine Neuregelung des gemeinsamen Asylsystems und politische Weichenstellungen jedoch günstig. Das Schlagwort des Politikversagens macht deshalb unter EU-Diplomaten immer öfter die Runde.

Unheilige Allianzen?

Dass diese Situation allerdings kein Anlass zu Trübsal sein muss, zeigen Viktor Orbán und Matteo Salvini. Eigentlich sind sie ja Kontrahenten: Salvini will europäische Solidarität und Beteiligung an der Verteilung von Flüchtlingen. Viktor Orbán lehnt dies kategorisch ab. Trotzdem trafen sich die die beiden aber kürzlich in Mailand zum herzlichen Schulterschluss. Ratspräsident Donald Tusk nahm wahrscheinlich darauf Bezug, als er gestern schrieb: «Wenn manche die Krise lösen wollen, während andere sie benutzen, bleibt sie unlösbar.»