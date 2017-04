Das Interview findet im Berlaymont statt, dem Sitz der EU-Kommission. Die Westschweizer Zeitung «Le Temps» und die «Schweiz am Wochenende» führten es am Montag gemeinsam. Hauptthema in Brüssel ist der erste Wahlgang in Frankreich. Die Stimmung ist entspannt.

Herr Kommissar, sind Sie erleichtert über den ersten Wahlgang?

Pierre Moscovici: Europa hatte Angst. Oder flösste sich vielmehr selbst Angst ein mit der Vorstellung, Madame Le Pen könnte Präsidentin der Republik werden. Ich selbst dachte das nie. Ich kenne mein Land gut. Es bleibt ein Gastland, das seinen Werten verpflichtet ist: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Franzosen sind Pro-Europäer, die auf keinen Fall auf ihr Geld – und das ist der Euro – verzichten wollen. Ich habe das letzte Woche in Washington all meinen Gesprächspartnern gegenüber wiederholt, an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds IWF.

Was sind die Lehren aus dem ersten Wahlgang?

Es gibt zwei gute Nachrichten. Erstens sind die Wähler mit einer klaren Wahl konfrontiert zwischen einem offenen Frankreich im Herzen Europas und einem Frankreich, das auf sich selbst zurückgeworfen wird und Europa verlassen will.

Was ist die zweite gute Nachricht?

Emmanuel Macron verfolgt ein fortschrittliches Projekt, an seinem europäischen Engagement gibt es keinen Zweifel. Das ist der Grund, weshalb ich schon am Sonntagabend ab 20 Uhr aufrief, ihn zu wählen. Doch wir dürfen nicht vorschnell aufatmen. Erleichterung ist keine gute Reaktion. Wir müssen mobilisiert bleiben. Madame Le Pen darf die Wahl nicht gewinnen. Vor allem sollte ihre Stimmenzahl so tief wie möglich bleiben.

Befürchten Sie, dass Le Pen auf 40 Prozent kommt?

40 Prozent wäre ein mehr als doppelt so gutes Ergebnis, wie es 2002 ihr Vater Jean-Marie erreichte. Das wäre enorm. Wir müssen bis zum 7. Mai weiterkämpfen. Emmanuel Macron soll einen schönen und weitgehenden Sieg erringen.

Wurde der Populismus in Frankreich gestoppt, wie zuvor in Österreich und in den Niederlanden?

Nein. Der Populismus gewinnt zwar nicht, gestoppt ist er aber nicht. Solange es in unserer Gesellschaft Brüche gibt und Unzufriedenheit gegenüber Europa, bleibt er hartnäckig und bedrohend. In der Schweiz kennen Sie die Wurzeln eines antieuropäischen Populismus ja bestens, der sehr stark bleibt. Ich hoffe, dass es uns jetzt gelingt, Geist und Herz der Wähler zurückzuerobern und auf die gemeinsamen Werte in Europa zurückzukommen. Und dass die Demokratie wieder stärkere Zustimmung erhält.