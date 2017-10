In einer solchen Situation war die Schweiz bereits einmal: 1980 führten die Nachbarländer und weitere europäische Staaten die Sommerzeit ein. Um «verkehrsorganisatorische und volkswirtschaftliche Nachteile» abzuwenden, zog die Schweiz im Jahr darauf nach. Gut möglich also, dass die Uhren bei einer Abschaffung der Sommerzeit in der EU in der Schweiz ebenfalls bald anders ticken würden.

(jbu)