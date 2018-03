Den Separatisten wirft Richter Pablo Llarena am Obersten Gericht in Madrid Rebellion und teilweise auch Unterschlagung öffentlicher Mittel, bei einigen auch nur Ungehorsam vor. Zuvor hatte Llarena formell Anklage gegen Puigdemont, die anderen sechs Gesuchten sowie sechs weitere Separatisten erhoben.

Neben Puigdemont sind seine früheren Regionalminister Antoni Comin, Meritxel Serret, Lluís Puig in Belgien sowie Clara Ponsati in Grossbritannien von den Haftbefehlen betroffen.

Gegen die Generalsekretärin der linken Separatistenpartei ERC, Marta Rovira, erliess der Richter einen internationalen Haftbefehl. Sie war am Freitag nicht zu einem Gerichtstermin erschienen und hatte mitgeteilt, sie wolle sich in der Schweiz in Sicherheit bringen.

Auch gegen die frühere Sprecherin der linksradikalen CUP-Partei, Anna Gabriel, die sich in die Schweiz abgesetzt und einer gerichtlichen Vorladung am 21. Februar nicht Folge geleistet hatte, erging ein internationaler Haftbefehl.