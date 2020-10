Eriwan spricht von grösserem Angriff gegen Berg-Karabach

Bodentruppen Aserbaidschans haben am Samstag nach Darstellung der armenischen Führung in Eriwan einen grossangelegten Angriff in der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Aserbaidschanische Truppen seien sowohl aus nördlicher als auch südlicher Richtung «mit starken Einheiten» vorgerückt, teilte Armeniens Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Eriwan mit. Es sprach von «heftigen Kämpfen». Dabei seien drei Kampfflugzeuge der Aserbaidschaner abgeschossen worden. Diese Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht bestätigt werden, Aserbaidschan dementierte den Abschuss der Flugzeuge.