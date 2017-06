Der chinesische Koch im berühmtesten Restaurant in Guangzhou muss arg ins Schwitzen gekommen sein, als der deutsche Kanzler zur Tür hereinkam und «Schweinefleisch süss-sauer, aber aus Rind» bestellte. In Erinnerung blieb der Pfälzer, der daheim am liebsten Saumagen ass, auf jeden Fall – denn seit Kohls Besuch 1993 gibt es in Guangzhou das Gericht «Ke-Er Niuliu» – chinesisch für: Rindsfilet à la Helmut Kohl. Es ist das einzige Gericht

in China, das nach einem ausländischen Politiker benannt wurde.

Kohl hatte zu dieser Zeit sein wichtigstes politisches Projekt, die Wiedervereinigung Deutschlands, erfolgreich hinter sich – und im Zuge dessen eine Rede gehalten, die weltweit in Erinnerung bleiben sollte: Am 19. Dezember 1989 sprach Kohl vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche – zum ersten Mal vor grossem Publikum in der Deutschen Demo-

kratischen Republik (DDR). Seine Rede kam einer Gratwanderung gleich: Vor ihm unzählige, hoffnungsvolle DDR-Bürger, die nichts sehnlicher herbeiwünschten als die Deutsche Einheit, im Nacken die gesamte Weltpolitik, deren Protagonisten nach dem Mauerfall jeden Schritt des Kanzlers auf seiner DDR-Reise beäugten.

«Liebe Landsleute», hob der Bundeskanzler an. Die Menge tobte. Eine «Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die Selbstbestimmung unseres Volkes», nannte Kohl das Aufbegehren der Bürgerinnen und Bürger in der DDR. Seine Rede schloss er mit dem Satz: «Gott segne unser deutsches Vaterland!» Dazwischen schob Kohl einen weiteren Satz, der Geschichte machen sollte: «Von deutschem Boden muss in Zukunft immer Frieden ausgehen», sagte der Kanzler. «Das ist das Ziel unserer Gemeinsamkeit!»