Die Rechte bezeichnet Macron gerne als «Hollandes Erben». Politisch stehen sich die beiden Absolventen der Eliteschule ENA in der Tat sehr nahe, näher jedenfalls als menschlich: Sie verfolgen den gleichen sozialliberalen Wirtschaftskurs, sind für die gleich offene Gesellschaft. Und doch sucht Macron in diesen Tagen vor allem den Eindruck zu vermeiden, er trete in die Fussstapfen seines jovialen Vorgängers.

Der angehende Staatschef weiss um seine fragile Ausgangsposition beim Einzug ins Élysée. Er selbst verdankt seine Wahl zu einem guten Teil dem Umstand, dass die Franzosen seine Gegnerin Marine Le Pen ablehnten. Ähnlich Hollande: Er war 2012 wohl in erster Linie deshalb Präsident geworden, weil eine Mehrheit der Wähler die Wiederwahl von Nicolas Sarkozy verhindern wollte.

Um sich von seinem «Blingbling»-Vorgänger abzuheben, spielte Hollande den «président normal», womit er alles nur noch schlimmer machte: «Die Franzosen haben Sarkozy wie Hollande stets vorgeworfen, nicht genug Monarch zu sein», sagt der belgische Chronist Eric Verhaeghe. «Sie haben es gerne, wenn ihr Präsident das Verlangen danach stillt.»

«Unmöglich ist nicht französisch»

Macron stillte es gleich nach seiner Wahl. Inmitten der grandiosen Louvre-Kulisse schritt er am vergangenen Sonntag vier Minuten lang allein den «Cour Napoléon» ab, so wie François Mitterrand 1981 zum Panthéon hochgewandert war.

Nach dieser Selbstinszenierung zu den Klängen von Beethovens «Ode an die Freude» rief der 39-jährige Polit-Komet vor der Louvre-Pyramide aus: «Alle sagten, es sei unmöglich. Aber sie kennen Frankreich nicht!» Die 20'000 Anhänger hörten darin wohl das Bonmot von Napoleon, der mit 35 Jahren Kaiser geworden war: «Unmöglich ist nicht französisch.»

Eine Sache des Stils

Macron weiss, dass das Regieren in Paris vor allem eine Sache des präsidialen Stils ist. Am Abend des ersten Wahlgangs hatte er sich noch dazu verleiten lassen, neben seiner Ehefrau Brigitte Handküsschen zu verteilen, als wäre er in einer US-Wahlkampfshow.

Dann feierte er seinen erst provisorischen Erfolg mit Freunden und Prominenten in der Pariser Brasserie La Rotonde. Die Pariser Medien fühlten sich an Sarkozy erinnert, der im Nobellokal Fouquet’s auf den Champs-Élysées gefeiert hatte und zum Amtsantritt mit seiner ganzen Patchworkfamilie im Élysée-Hof angetrabt war.

Aber Macron lernt schnell: Am Sonntag dürfte er die Amtsgeschäfte von Hollande allein auf den Treppen des Präsidentenpalastes entgegennehmen. Wie immer mit perfekten Manieren und einnehmendem Lächeln. Aber heillos froh, wenn Hollande den Palast endlich verlassen hat.