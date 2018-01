Nun will die SPD-Führung die Partei erneut in eine GroKo führen. Um den Widerstand der Basis zu überwinden, musste sie allerdings ein Zugeständnis machen und in einen Sonderparteitag einwilligen, der dies absegnen muss. Es war die grosse Chance des Kevin Kühnert. Mit seinen Jusos macht er mobil gegen die Chefs, und er tut dies sehr geschickt: Kein Krawall und grosse Töne, wie man es sich sonst von Jusos gewohnt ist, sondern überlegte Statements vor der Presse und in Auftritten in TV-Talkshows.

Das zeigt Wirkung. Kühnert ist es bereits gelungen, einzelne Landesparteitage von seiner «Nein-zu-einer-GroKo»-Linie zu überzeugen. Für den Sonntag gibt es sich optimistisch. «Wir haben eine reale Chance zu gewinnen», sagt er selbstbewusst.

Hektische Tournee durch Deutschland

Das sieht die Parteileitung auch so. Schulz und Nahles touren derzeit hektisch durch die deutschen Lande, um ihre Genossen bei der Stange zu halten. Für sie steht viel auf dem Spiel, vor allem für Schulz: Eine Niederlage am Sonntag wäre wohl gleichbedeutend mit seinem Ende an der Spitze der SPD.